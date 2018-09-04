/ Южноуральские аграрии жалуются на засилье банков

Губернатор Борис Дубровский поручил обратиться в минсельхоз РФ за решением проблемы.

Во время рабочей поездки губернатора Челябинской области в Троицкий район к главе региона обратились местные фермеры. Представлять интересы сразу нескольких аграриев взялся Каракул Жанабаев. По их словам, они не справляются с кредитными обязательствами из-за сезонности.

Банки выставляют штрафы за то, что во втором квартале этого года реализация продукции шла ниже, чем в прошлом году, а я не обеспечил необходимый объем. Но ведь для агросектора характерна сезонность. Кроме того, мы сильно сегодня зависим от цен на рынке, поэтому планируем реализацию на более выгодный период. — жалуется фермер из Троицкого района Каракул Жанабаев.

Глава региона обратил внимание на проблему и предложил ряд мер по недопущению повторения подобной ситуации. В частности, Дубровский поручил поднять вопрос на федеральном уровне.

Поручаю правительству Челябинской области подготовить обращение в министерство сельского хозяйства Российской Федерации с просьбой поднять этот вопрос перед банковским сектором. Такие обязательства на сельхозтоваропроизводителей распространяться не должны. Надо учитывать специфику аграрно-промышленного комплекса. — подчеркнул Борис Дубровский.

Также в региональном минсельхозе создадут комиссию для рассмотрения вопросов сельхозтоваропроизводителей по расчетам за взятые льготные кредиты, которая будет работать с обращениями аграриев.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области побывал с рабочим визитом в Троицком районе. Там главе города показали сортоучасток, на котором выводят более 100 сортов пшеницы и других растений, подходящих для климатических условий региона. Там же Борис Дубровский назвал возможным собрать 2 миллиона тонн зерновых в уборочную кампанию.