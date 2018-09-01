/ Собственную методику сортоиспытания вывели троицкие аграрии

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вышел в поля.

Борис Дубровский встретился с аграриями региона. Сельскохозяйственники Троицкого района рассказали об авторской методике селекции растений, в ходе которой определяют «сильные» и «слабые» сорта пшеницы. После пробного выращивания испытатели дают информацию о культурах, на основе которой любой производитель может выбрать подходящее под свои требования семя.

В течение 3 лет мы испытываем пшеницу, даем характеристику каждому сорту. Если только он дает существенную прибавку и хорошее качество зерна, мы рекомендуем его для первичного семеноводства нашему Челябинскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства, расположенному в Чебаркульском районе, а также производственникам региона. Там уже сорта размножают и продают. — рассказал сайту «Первый областной» представитель агропредприятия.

Также Борис Дубровский познакомился с практикантами, которые оттачивают навыки управления сельскохозяйственной техникой. Студенты учатся пахать и собирать урожай. Глава региона лично испытал сельскохозяйственную технику, осмотрев поля из кабины машины.