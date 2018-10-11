/ 100 миллионов рублей на развитие экспорта получат аграрии Челябинска

С соответствующим заявлением выступил Борис Дубровский.

Аграрии Челябинской области получат 100 миллионов рублей от Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на экспорт. Ведущие сельхозпредприятия Южного Урала участвуют в агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходит уже в двадцатый раз.

Ранее губернатор отметил, что Челябинская область из года в год улучшает позиции по продовольственному обеспечению жителей Южного Урала и успешно наращивает экспортный потенциал. Для развития на уровне региона разработали проект «Международная кооперация и экспорт».

Чтобы наши агропромышленные предприятия могли увеличить объемы экспорта своей продукции, я поручил предусмотреть в областном бюджете на 2019 год 100 миллионов рублей для выплаты субсидий сельхозпроизводителям. — сообщил Борис Дубровский.

Отметим, агропромышленный комплекс Челябинской области занимает первое место по производству макаронных изделий по итогам первых восьми месяцев 2018 года. А также второе в производстве мяса птицы в разрезе сельхозорганизаций, четвертое — по производству мяса всех видов и куриных яиц сельхозорганизации, шестое — по производству мяса всех видов и куриных яиц и на восьмом по производству свинины.