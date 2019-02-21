/ Проблему очередей в детсады решают открытием групп на первых этажах жилых домов

Оборудованные по всем стандартам, они разгружают основные здания дошкольных учреждений.

В Челябинске полным ходом идет работа по по устранению очередей в детские сады. На территориях, где нет возможности построить новое здание под дошкольное учреждение, места создают путем реконструкции старых зданий, выкупа помещений и открытия групп кратковременного пребывания, или оборудования под детсады первых этажей жилых домов. Ярким примером удачного решения проблемы стало учреждение на улице Российской. Сегодня, 21 февраля, его посетил временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов и председатель Комитета по делам образования города Светлана Портье.

В настоящее время в наших дошкольных учреждениях воспитываются более 78 тысяч детей, и для них созданы очень хорошие условия. За последние пять лет открыто порядка 13 тысяч новых мест, 12 детских садов построено. И, в том числе, это учреждения, обустроенные на первых этажах жилых домов. Они актуальны для густонаселенных районов, где найти площадку под строительство отдельных зданий проблематично. Но это полноценный детский сад, который удобен родителям и нравится малышам. Этой практикой мы занимаемся не один год и видим только положительный результат. За последний год только в Советском районе открылись три мини-садика. — прокомментировала ситуацию Светлана Портье.

В садике на Российской уже две полноценные группы, их посещает 40 малышей. Для них обустроено все необходимое: игровые комнаты, санузлы, музыкальные зал, пищеблок и площадки для прогулок. Еще несколько групп появились на улицах Сулимова и Яблочкина.

На мой взгляд, это просто великолепный садик. Понятно, что это где-то вынужденная мера, но, однозначно, не в ущерб детям. Соблюдены все нормы, видно, что ребятишкам хорошо и комфортно. Это очень грамотное решение той проблемы, которая перед нами стоит. Работа в этом направлении ведется постоянно, Губернатор Челябинской области Борис Дубровский держит это на личном контроле. И есть серьезный результат: сокращено время ожидания путевки до 1,8 года, трехлетние малыши полностью обеспечены дошкольным образованием, на ближайшие три года в планах 21 новый детский сад. — подчеркнул врио главы города Владимир Елистратов.

Открывать садики планируют в микрорайонах, где проблема с очередями в садик стоит наиболее остро. Строительство дошкольных учреждений в Академ-Риверсайд и на Тополиной аллее уже началось. К 2021 году еще три садика будут построены в Чурилово, семь в Парковом, еще два — в Парковом-2.