/ Канашевский детский сад реконструируют и расширят

Реконструкцию проведут проведут по поручению губернатора Бориса Дубровского.

Здание Канашевского детского сада «Золотой ключик» реконструируют. Сейчас оно состоит сразу из двух строений — одноэтажки, построенной в 60-х годах, и двухэтажки 80-х. Первая предназначена под ясли, вторая — для детей от 3 до 7 лет. Воспитатели дошкольного учреждения признаются — здесь комфортно. Однако оба помещения не соответствуют нормам СанПиНа и пожарных.

У нас нет медицинского кабинета. Этот зал — физкультурно-музыкальный. Страдает воспитательно образовательный процесс — мы все не умещаемся. — рассказала «Первому областному» заведующая детским садом «Золотой ключик» Наталья Фадеева.

Однако в нынешнем году все изменится: между двумя зданиями появится теплых переход, количество мест после ремонта увеличится до 200, появится зал для занятий физкультурой, творчества, а также другие необходимые детям и воспитателям помещения. Реконструкцию детсада в 2019 году проведут по поручению губернатора Бориса Дубровского, на нее направлено 70 миллионов рублей.

На данный момент идет поиск подрядчика, который и будет выполнять работы в детском учреждении.