Омбудсмен помогла заселиться в геронтологический центр запертой в собственной квартире женщине-инвалиду

Она семь лет не выходила на свежий воздух.

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Уполномоченный по правам человека в Челябинской области помогла женщине с ограниченными возможностями, которая 7 лет не была на свежем воздухе, попасть в геронтологический центр. Женщина сама обратилась в аппарат омбудсмена и рассказала свою историю.



7 лет назад у неё перестали двигаться ноги. Из-за маленького метража квартиры женщина вынуждена передвигаться на санитарном стуле и по 12 асов в день готовить, убирать и стирать. В январе этого года ей предложили место в геронтологическом центре, но из-за самоизоляции женщина так и не смогла туда попасть.

«Нет здоровья и сил. Хочется остаток своих дней провести в нормальных человеческих условиях. Очень прошу, помогите, как можно быстрее попасть в геронтологический центр, и если это возможно с переездом. Помогите, пожалуйста, ведь Вы моя последняя надежда»,— указала в обращении героиня истории.

Уполномоченный подключилась к решению проблемы женщины-инвалида. Юлия Сударенко обратилась в в Министерство социальных отношений Челябинской области и Курчатовское управление соцзащиты. Для женщины была сформирована индивидуальная программа предоставления социальных услуг, также на социальном такси и в сопровождении соцработника её доставили до места назначения. О том, что вся необходимая помощь была оказана заявитель рассказала омбудсмену в телефонном разговоре.