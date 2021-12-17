Пробки в Челябинске достигли девяти баллов

Особенно затруднено движение в Центральном районе

В Челябинске в пятницу, 17 декабря, к окончанию рабочего дня уже наблюдаются девятибалльные пробки. Дорожные заторы образовались в центре города и на Северо-Западе. Ситуацию на дорогах усугубляют погодные условия, ДТП и работы по настройке светофоров. Ранее мэрия уже извинилась перед автомобилистами за сегодняшние пробки.

Крупные дорожные заторы наблюдаются в Центральном районе. Здесь скопления машин сервис «Яндекс. Пробки» фиксирует от кольца на улице Блюхера, далее пробка не уменьшается на многочисленных развязках, а, наоборот, продолжается по Свердловскому проспекту вплоть до кольца на «Юности». Параллельно Блюхера «стоит» улица Воровского до Доватора, затем от Доватора пробка переходит к Худякова и к Шершневской плотине. «Краснеют» и подъезды к плотине со стороны Лесопарковой, Татьяничевой и Энтузиастов.

Плотный трафик и на проспекте Ленина на пересечениях с улицами Энтузиастов, Энгельса, Красной и Свободы. Ситуацию здесь усугубляет ремонт трамвайных путей, движение по участкам открыли, но пересечение их еще затруднено. ДТП произошло в крупной пробке на пересечении Свободы и Ленина.

На проспекте Победы пробки наблюдаются целый день. Сегодня здесь настраивают светофоры для переключения под движущиеся трамваи. Это позволит дать приоритет общественному транспорту. Мэрия уже принесла свои извинения за неудобства автомобилистам.