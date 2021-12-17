Южноуральцам обещают теплые и снежные выходные

В отдельных районах региона на дорогах прогнозируют гололед

В эти выходные, 18 и 19 декабря, в Челябинской области обещают теплую и снежную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами ожидаются гололед и порывистый ветер.

В ночь на субботу в регионе обещают облачную погоду с прояснениями, небольшой снег, местами гололед. Ртутные столбики покажут −5, −10°C, при прояснении температура воздуха опустится до −13°C. Днем потеплеет до −1, −6°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье в ночные часы столбики термометров достигнут −6, −11°C. Облачно с прояснениями, снег, местами сильный. Днем воздух прогреется до −1, −6°C. По данным синоптиков, пройдет небольшой снег, местами осадки будут умеренными. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в субботу ночью температура воздуха составит −7, −9°C. Облачно с прояснениями, слабый снег. Днем прогнозируют до −2, −4°C. Осадков не ожидается. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, снег. В ночные часы ртутные столбики опустятся до −6, −8°C, днем поднимутся до −2, −4°C. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.