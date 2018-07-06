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/ Пробки ожидаются на границе с Казахстаном из-за масштабного празднования Сабантуя

Пробки ожидаются на границе с Казахстаном из-за масштабного празднования Сабантуя

Осложнит движение также дорожный ремонт.
сегодня в 14:21
  |  Общество

Пограничники готовятся к потоку машин на пункте пропуска «Бугристое». На Сабантуй, который состоится в Троицке 7 июля, едут жители Республики Казахстан. Часть из них будет гостями праздника, некоторые — участниками, организовывающими казахское поселение с угощениями и национальными играми.

Вместе с большим количеством машин проезду в районе пункта «Бугристое» будет мешать ремонт дороги.

В пункте пропуска Бугристое прогнозируется существенное увеличение пассажиропотока граждан и транспортных средств, следующих на въезд в Российскую Федерацию. В связи с этим Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области просит заранее планировать маршрут движения и напоминает, что граждане Республики Казахстан и Российской Федерации могут использовать для пересечения границы пункты пропуска с наиболее меньшим объемом нагрузки Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район), работающие в штатном режиме. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Напомним, масштабный праздник Сабантуй соберет более 50 тысяч человек на поле бывшей вертолетной части Троицка. Уже в эту субботу, 7 июля, там традиционно организуют большую концертную программу с творческими коллективами области, а также артистами из Башкирии и Татарстана. На территории появятся три поселения: башкирское, татарское и казахское. Каждое из них приготовило гостям свои сюрпризы.

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