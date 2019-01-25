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сегодня в 15:11
Пробки образовались из-за снежной завесы в Челябинске
В течение дня количество баллов только увеличивается.
/ Пробки образовались из-за снежной завесы в Челябинске

Пробки образовались из-за снежной завесы в Челябинске

В течение дня количество баллов только увеличивается.
сегодня в 15:11
  |  Общество

Уральская зима порадовала Челябинск обильным и продолжительным снегопадом сегодня, 25 января. Из-за плохой видимости, рассыпчатого снега и низкой температуры на дорогах уже (несмотря на то, что час-пик настанет лишь приблизительно к 17:45) образовались пробки.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на текущий момент (15:14), пробки оцениваются в 6 баллов. Также на картах указано 7 дорожно-транспортных происшествий, в реальной же жизни их в разы больше.

К вечеру ситуация на дорогах, по предварительным прогнозам, может усугубиться. Планируйте свой маршрут заранее и будьте бдительны на дорогах.

UPD: По состоянию на 17:14 дорожная ситуация оценивается в 9 баллов. На карте указано 23 дорожно-транспортных происшествия, цены на такси резко возросли. Например, расстояние, которое можно пройти пешком за 15 минут (от площади Революции до Горбольницы) уже стоит 201 рубль.

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