/ Хаотичное движение образовалось на оживленном перекрестке Челябинска

Автомобилистам пришлось самим регулировать движение.

Утром жители северо-запада оказались в большой пробке из-за отключившихся на оживленном перекрестке светофоров. Речь идет о пересечении улиц Чичерина и проспекта Победы. Как сообщают челябинцы, оказавшиеся в качестве автомобилистов или пассажиров на этом перекрестке в час-пик, аварий удалось избежать чудом.

Народ сам пытался регулировать движение, но получалось плохо. На самом деле было страшно оказаться в центре этого, потому что машины едут на тебя со всех сторон, и ты сам должен двигаться. Но понимание, куда сейчас ехать, как проехать, теряется. Еле выехала на Победы. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Светлана.

В СМЭУ ГАИ, которые обслуживают светофоры, объяснить причину отключения отказались. Был направлен официальный запрос комментария, ответ ожидается в течение дня.

К 10 часам на перекрестке появился регулировщик. Движение нормализовалось, теперь и пешеходы, и автомобили ровными колоннами, соблюдая правила, движутся по своему маршруту.