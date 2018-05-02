/ Челябинцы попали в пробки, несмотря на предупреждения о перекрытии проспекта Ленина

Центр города «стоит» из-за эстафеты.

Сегодня, 2 мая, автомобилисты с трудом передвигаются по центру Челябинска из-за ограничений. Проспект Ленина перекрыт для проведения майской легкоатлетической эстафеты. Скорость движения на отдельных участках снизилась до 3 километров в час. Автомобильный поток массово направился к «дублеру» проспекта Ленина — улице Труда.

Затруднения отмечаются на прилежащих к проспекту Ленина улицах. Скорость движения на улице Труда на участке от Свердловского проспекта до улицы Кирова равна 5 километрам в час. Аналогичная скорость зафиксирована на улицах Свободы и Цвиллинга. Заторы отмечаются на улице Сони Кривой. Здесь скорость движения составляет 3 километра в час. — сообщили сайту «Первый областной» в «Яндекс. Пробки».

Напомним, ограничение движения на проспекте Ленина от улицы Лесопарковая до улицы Цвиллинга действует до 15 часов.