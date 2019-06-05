/ Про обучение на профессионального педагога расскажут в прямом эфире

Полезной информацией с абитуриентами поделятся выпускники челябинского Профессионально-педагогического института.

Профессия педагога профессионального обучения в тройке самых востребованных профессий в России. Такие данные распространили по результатам опроса ВНИИ труда в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты.

Южноуральцам подробнее расскажут о специальности выпускники Профессионально-педагогического института (самого крупного подразделения ЮУрГГПУ (ЧГПУ). Событие состоится 5 мая в пресс-центре ОТВ. В прямом эфире специалисты поведают о процессе обучения, о перспективах после учебы и полученных навыках и знаниях.

Добавим, Профессионально-педагогический институт образован в 1998 году, первый набор состоял из 100 студентов, а в 2003 открылось дневное отделение. В институте образовательный процесс осуществляют 111 научно-педагогических работников, в их числе — 65 кандидатов и 10 докторов наук, а обучаются более 5000 студентов.

Присоединиться к эфиру можно 5 июня с 11:00 на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного».