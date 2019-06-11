/ Об учебе на филологическом факультете расскажут в прямом эфире

Спикеры конференции — студенты, выпускники и преподаватели филфака ЮУрГГПУ.

Филологическому факультету ЮУрГГПУ, старейшему в Уральском федеральном округе, в этом году исполняется 80 лет. На протяжении многих десятилетий филфак ЮУрГГПУ растил учителей русского языка и литературы — тех, кто впоследствии обучал 85% учеников в нашем регионе. Также от него «отпочковались» все филологические факультеты вузов Челябинска и области: его преподаватели и выпускники работают во всех университетах региона.

Сегодня факультет готовит учителей русского языка и литературы на очной и заочной форме обучения, по образовательным программам бакалавриата и магистратуры.

Более подробно об особенностях и преимуществах обучения на данном факультете расскажут его студенты, выпускники и преподаватели в прямом эфире 11 июня в 11:00 на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного».