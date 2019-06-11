Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.79 -0.25 73.21 -0.05
Челябинск
сейчас
 
+26 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Об учебе на филологическом факультете расскажут в прямом эфире

Об учебе на филологическом факультете расскажут в прямом эфире

Спикеры конференции — студенты, выпускники и преподаватели филфака ЮУрГГПУ.
сегодня в 07:30
  |  Общество
Филологическому факультету ЮУрГГПУ, старейшему в Уральском федеральном округе, в этом году исполняется 80 лет. На протяжении многих десятилетий филфак ЮУрГГПУ растил учителей русского языка и литературы — тех, кто впоследствии обучал 85% учеников в нашем регионе. Также от него «отпочковались» все филологические факультеты вузов Челябинска и области: его преподаватели и выпускники работают во всех университетах региона.

Сегодня факультет готовит учителей русского языка и литературы на очной и заочной форме обучения, по образовательным программам бакалавриата и магистратуры.

Более подробно об особенностях и преимуществах обучения на данном факультете расскажут его студенты, выпускники и преподаватели в прямом эфире 11 июня в 11:00 на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного».


Общество
Про обучение на профессионального педагога расскажут в прямом эфире
05.06.2019
Про обучение на профессионального педагога расскажут в прямом эфире
Общество
33 человека обучены по специальности «матрос-спасатель» в Челябинске
27.05.2019
33 человека обучены по специальности «матрос-спасатель» в Челябинске
Общество
Первые предпенсионеры воспользовались государственной программой переобучения
18.04.2019
Первые предпенсионеры воспользовались государственной программой переобучения
Общество
Школьников перевели на дистанционное обучение в Златоусте вместо карантина
20.02.2019
Школьников перевели на дистанционное обучение в Златоусте вместо карантина
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Стена плотины рушится на водохранилище под Златоустом
сегодня в 15:55
Стена плотины рушится на водохранилище под Златоустом
Происшествия
«Камаз» и трамвай столкнулись в центре Магнитогорска
сегодня в 15:28
«Камаз» и трамвай столкнулись в центре Магнитогорска
Происшествия
Акушера-гинеколога, не спасшую младенца, осудили в Челябинской области
сегодня в 15:12
Акушера-гинеколога, не спасшую младенца, осудили в Челябинской области
Культура
52 музыканта стали основой для симфонического оркестра Челябинска
сегодня в 14:36
52 музыканта стали основой для симфонического оркестра Челябинска
Происшествия
Алая вспышка от упавшего на провода дерева напугала жителей Златоуста
сегодня в 14:27
Алая вспышка от упавшего на провода дерева напугала жителей Златоуста
Происшествия
Девочке, на которую упала фритюрница с маслом, потребовалась пересадка кожи
сегодня в 13:39
Девочке, на которую упала фритюрница с маслом, потребовалась пересадка кожи
Происшествия
Подозреваемый в развращении ребенка полицейский отправился за решетку
сегодня в 13:31
Подозреваемый в развращении ребенка полицейский отправился за решетку
Происшествия
Кота выбросили с пятого этажа в Челябинске
сегодня в 13:15
Кота выбросили с пятого этажа в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6