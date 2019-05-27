/ 33 человека обучены по специальности «матрос-спасатель» в Челябинске

Они обеспечат безопасность отдыха на воде в черте города.

Об обеспечении безопасности людей на воде в связи с началом пляжного сезона сегодня, 27 мая, на аппаратном совещании у главы Челябинска рассказал начальник городского управления по обеспечению жизнедеятельности населения Андрей Рымарев. По его словам, уже 8 мая было издано распоряжение администрации о мерах безопасности на водных объектах, расположенных в черте областной столицы. Также предусматриваются мероприятия по подготовке мест отдыха, постов наблюдения, профилактики несчастных случаев на воде с детьми.

Подведомственным учреждениям по специальности матрос-спасатель обучены 33 человека. В этом же году в иных образовательных учреждениях в Челябинске обучили 30 человек. Мы ежегодно набираем матросов, хочу пояснить, что люди получают сертификаты, действующие бессрочно и на всей территории РФ. Поэтому привлекаются в том числе ранее обученные матросы-спасатели. В течение прошлого года на водных объектах было спасено 50 человек, из них 23 ребенка. К сожалению, 6 человек в прошлом году утонули. Однако наблюдается снижение этой цифры. — рассказал на аппаратном совещании начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев.

По данным Александра Рымарева, за текущий период погиб 1 человек. Инцидент произошел на Шершневском водохранилище. В непригодных для купания местах было увеличено количество мобильных патрульных групп. Также, по словам чиновника, были проведены занятия с детьми, которые занимаются в организациях, расположенных недалеко от водоемов.