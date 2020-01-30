Челябинка начала копить на высшее образование дочери за несколько лет

Девочка еще учится в школе.

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Челябинка Юлия Брюховских заранее заботится о будущем образовании своей младшей дочери, которая пока учится в школе. Поступать в вуз девочке еще только через несколько лет, но уже сейчас мама откладывает деньги на ее обучение.

Женщина говорит, что дочь планирует поступать в один из университетов Москвы. Если не получится поступить на бюджет, то она не останется без образования. Деньги челябинка копит уже около года, но сумму, которая уже отложена, не озвучивает. Говорит, что к моменту окончания школы необходимое количество будет собрано. Конечно, в чем-то приходится себе отказывать.

«Где-то лишний раз не сходишь в кино, на колесо обозрения или какое-нибудь увеселение. Не позволишь себе поездку на горных лыжах, она хорошо катается. Поэтому приходится выбирать», — делится Юлия.

В одном из самых знаменитых вузов Челябинской области стоимость обучения за последние пять лет выросла почти в два раза. Большой скачок произошел в 2017 году, когда Минобрнауки России перешел к централизованной государственной политике ценообразования.

«Теперь каждый год определяется минимальное пороговое значение стоимости для каждой специальности. В зависимости от того, входит ли специальность в список приоритетных, какое количество лабораторного оборудования требуется. Но всегда можно найти какие-то варианты, ЧелГУ построил целую систему мер поддержки абитуриентов, поступающих на контракт. Для тех, кто имеет успехи в учебной деятельности, предусмотрены скидки», — пояснил проректор по учебной работе ЧелГУ Владимир Федоров.

Сама школьница рассказывает, что любит математику и увлекается лепкой из глины. Однако на данный момент видит себя будущим дизайнером одежды или интерьера.