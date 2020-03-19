Коронавирус может внести коррективы в весенний призыв

Челябинская область перешла в режим повышенной готовности.

Послушать 00:00

Многие регионы уже вводят режим повышенной готовности, предприятия, а также школы и вузы переходят на дистанционную работу, отменяются массовые мероприятия. На этом фоне начинает также рассматриваться вопрос возможности переноса традиционного весеннего призыва в армию.

На данный момент ситуацию с распространением коронавируса изучают в министерстве обороны Российской Федерации, а также в региональных правительствах.

В военном комиссариате Челябинской области пояснили, что подготовка к весеннему призыву ведётся в обычном режиме. Но они готовы пересмотреть все варианты.

«Готовится постановление губернатора. Как только поступят указания, доведём информацию до всех», — заявили в ведомстве.

Отметим, что призыв в Вооружённые силы Российской Федерации проводится дважды в год. Весной он должен был начаться с 1 апреля и закончиться 15 июля. Начало каждого призыва стартует после подписания соответствующего указа президентом страны.