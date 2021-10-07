Признаки наличия опасного тромба в организме

Сгусток крови может образоваться в ноге или руке

Тромб в виде полутвердой массы в полости вены представляет опасность для жизни и здоровья человека. Распознать появившийся сгусток крови можно по четырем проявлениям: отеку, болезненности, покраснению и ощущению тепла в конкретной части конечности.

«С подозрением на тромб пациента отправляют на компьютерную томографию или ультразвуковое исследование, а также берут анализ крови для определения времени ее свертываемости», — объясняют медики.

Борьба с тромбами ведется при помощи разжижающих кровь препаратов, предупреждающих увеличение имеющихся сгустков и предотвращающих формирование новых. Медикаменты придется принимать от нескольких месяцев до пожизненного срока. В тяжелых случаях пациент с тромбозом отправляется на операционный стол.