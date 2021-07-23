В челябинской ГКБ № 9 будут проверять кровь на наличие тромбов

Больница получила два современных диагностических аппарата

В челябинской ГКБ № 9 появились два новых диагностических аппарата, которые позволяют в несколько раз увеличить производительность лаборатории, а также находить у пациентов, переболевших коронавирусом, тромбы, сообщает пресс-служба клиники.

«С приходом ковида нагрузка на лабораторию значительно выросла. Новые аппараты делают анализ быстрее предыдущих. Один выдает 60 тестов в час, второй 190. Прежний коагулометр делал 24 теста в час. Самое главное: новые аппараты делают количественный D-димер. Для больных коронавирусной инфекцией это очень важный показатель, который выявляет наличие тромбов. Все работает автоматически: ставим пробирку с кровью, реактивы, и он выдает распечатанный анализ», — говорит заведующая лабораторией ГКБ № 9 Людмила Плотникова.

Челябинская область получит более 1,5 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусом. Такое распоряжение подписали в правительстве РФ.



Несмотря на большое количество вновь заболевших, ситуация в регионе остается стабильной. Власти области делают все возможное, чтобы сохранить плановую медицину, и пока не намерены открывать новые ковидные базы.