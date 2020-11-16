Диабет, тромбы и даже энцефалит: челябинские врачи рассказали о неожиданных последствиях коронавируса

Как избежать опасных осложнений.

Коронавирус оказался коварнее, чем его представляли. До полного излечения инфекция успевает наследить по всему организму и вызывает тяжелые осложнения. Челябинские врачи рассказали, какие органы и системы находятся под ударом и как вовремя это заметить.

КАКИЕ ОРГАНЫ ПОД УГРОЗОЙ

Для обывателя самой явной угрозой является ковидная пневмония. Все бояться тотального поражения легких и ИВЛ. И только медики знают, что побочных ударов гораздо больше. Этой осенью их приходится наблюдать чаще и чаще.

«COVID-19 — это не только патология легких. Это полиорганная патология, которая может поражать практически все органы и системы. Прежде всего респираторный, желудочно-кишечный тракты и дальше все остальные по нисходящей», — говорит главный пульмонолог Челябинска Владимир Антонов.

Чаще всего ковид вызывает проблемы с сосудами, с кровью, например, приводит к образованию микротромбов. Если пациент перенес цитокиновый шторм, его иммунная система может начать атаку на любые органы человека. У ранее здоровых людей после коронавируса иногда развивается сахарный диабет. При поражении центральной нервной системы может развиться депрессия и даже энцефалит. Кто-то жалуется на проблемы с мышцами и костями.

Большинству таких пациентов необходимы долечивание и реабилитация.

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ

С ковидными пациентами на Южном Урале сейчас работают три вида клиник. Первоначально больных отвозят в ковидное отделение. А когда человек идет на поправку, его переводят на базу долечивания. Здесь лежат пациенты, которые не привязаны к кислороду, не имеют одышки и тяжелых хронических заболеваний, с температурой не выше 37,5 градуса.

Когда ковид побежден, человека могут направить на медицинскую реабилитацию.

«Стандартная программа реабилитации длится две недели. В основном это физиотерапия и ЛФК. Но от нас человек не уедет стопроцентно здоровым. Ему придется заниматься здоровьем и дальше: выполнять рекомендации доктора, может быть, побывать в санатории», — говорит заместитель главного врача Челябинского областного центра реабилитации Сергей Четин.

КАК ПРОВЕРЯТЬСЯ

Чтобы не пропустить осложнения, всем перенесшим коронавирус нужно внимательнее относиться к здоровью. Тех, у кого была ковидная пневмония, поставят на диспансерный учет.

«После коронавирусной пневмонии человек в течение года должен стоять на диспансерном учете у терапевта. В зависимости от тяжести болезни ему назначат консультацию узких специалистов и дополнительные обследования»,— говорит главный пульмонолог Челябинской области Наталья Ревель-Муроз.

Также медики напоминают, что контрольное КТ делают через месяц-полтора после выписки. Если процент поражения легких был небольшим, то контрольное КТ делать не нужно.

Чтобы быстрее вернуться в прежнюю форму, даже заядлым курильщикам пульмонологи рекомендуют расстаться с вредной привычкой. Любые сигареты, даже электронные, затянут выздоровление, так как способны обострить воспалительный процесс в легких.