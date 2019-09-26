Приживутся ли «теплые дороги» в Челябинске?

РосдорНИИ предложил строить проезжие части из электропроводящего бетона.

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В стенах Российского дорожного научно-исследовательского института предложили бороться с гололедом и заснеженностью на дорогах технологичным методом. Решение нашли в использовании электропроводящего бетона. Об этом сообщил сайт «РБК» со ссылкой на исследование РосдорНИИ.

Зимой во время обильных осадков коммунальные службы не всегда в срок справляются с вывозом снега с проезжей части, отсюда аварийность и затруднения в движении автомобилей. Для устранения проблемы институт предлагает внедрить в строительство магистралей электропроводящий бетон, так называемую технологию «теплых дорог».

«Пока эта технология в Челябинске не прижилась. В городе этот бетон положить можно, на трассах все будет сложнее. На этих участках дороги нужно постоянное обслуживание, чтобы в критическую погоду электричество включали, а за ненадобностью выключали. Иначе это может плохо сказаться на качестве бетона. Поэтому на городских дорогах следить за этим гораздо проще. Для того, чтобы по дорогам могли ездить и фуры, нужно делать хорошее основание», — рассказал Александр Сидорук, заместитель генерального директора ООО «НижАвтоДорСтрой».

Стоит отметить, что электропроводящий бетон имеет особый защитный слой, поэтому он безопасен как для автомобилей, так и для пешеходов. Такое покрытие можно укладывать по краям автомобильной дороги: предполагается, что талые воды будут стекать в ливневую канализацию. На сложных дорогах и мостах такое покрытие следует уложить по всей ширине проезжей части, считают в РосдорНИИ.