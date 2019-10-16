«Потерпеть еще немного»: где в Челябинске ждать пробок в четверг

Ремонт пройдет на пяти улицах города.

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В четверг дорожники продолжат ремонт магистралей Челябинска. В среду работе подрядчика помешал дождь, поэтому укладку асфальта пришлось приостановить. Вернутся к делу специалисты 17 октября.

Часть полос будет по-прежнему перекрыта на улице Труда в районе «Уральской молнии». К ремонту дорожные строители приступят, как только позволит погода. Но обещают минимально мешать проезду утром и вечером, когда челябинцы едут на работу и обратно.

Новое полотно готовятся «постелить» на улицах Дзержинского и Сони Кривой. Снимать старый асфальт продолжат на Новороссийской (от улицы 5й Электровозной до Гагарина) и на Троицком тракте на выезде из города.

«Просим всех водителей соблюдать ПДД, не мешать дорожникам и потерпеть еще немного!» — сообщают в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Улицы в Челябинске ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». В список обновления попали 18 магистралей.