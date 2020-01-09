Новые штрафы для водителей могут ввести в России

Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

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Депутаты Государственной думы рассмотрят введение новых штрафов для водителей. Наказывать автовладельцев хотят за неоплаченный проезд по платным трассам. Платные дороги оснащены специальными пунктами взимания налога на проезд, однако практика показала все неудобства таких остановок для внесения денег. Они создают заторы, да и само обустройство и содержание пунктов обходится недешево.

«Выход нашли в использовании системы „free-flow“, что означает „свободное движение“, когда водитель оплачивает проезд не „до“, а „после“. Первой такая система предположительно появится на Центральной кольцевой автодороге в Московской области», — сообщают в Государственной думе.

Чтобы водители вели себя на дороге честно, планируется введение административной ответственности для катающихся «в долг». Штраф для легковых авто составит 2500 рублей, владельцам грузовым и автобусов придётся платить в 2 раза больше. Если нарушитель «одумается» в течение 2 месяцев со дня привлечения к ответственности, санкции с него будут сняты.