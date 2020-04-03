Призеры экологического конкурса «Мечела» реализуют свои проекты

Группа волонтеров высадит во дворах Челябинска трехметровые ели.

Послушать 00:00

Финалистка экологического конкурса «Эко-Проектор» Мария Шардакова реализует экологический проект «Елки». Грант на реализацию проекта девушка получила по результатам участия в молодежном конкурсе, который проходит при поддержке Челябинского металлургического комбината (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел»).

Молодежный экологический конкурс «Эко-Проектор» проходит при поддержке компании уже третий год. Молодые энтузиасты присылают на рассмотрение проекты экологической направленности. Авторам самых актуальных для региона проектов «Мечел» выделяет гранты на воплощение идеи — ежегодно это три десятка денежных премий.

Мария Шардакова — член Общественной молодёжной палаты при Челябинской городской Думе — получила грант на реализацию проекта по посадке взрослых елей во дворах городских многоэтажек. Идея проекта в том, чтобы объединить людей, живущих в мегаполисе, одним общим добрым делом.

Группа волонтеров под руководством Марии Шардаковой провела во дворах Челябинска конкурс детских рисунков «Ёлка в нашем дворе». Самые активные и дружные победители конкурса получили в подарок трехметровую ель и праздник двора. Грант «Мечела» был направлен на покупку и транспортировку саженцев, а также инвентарь для посадки. Одним из обязательных условий участия в проекте стал постоянный уход за деревьями после высадки.

«Ель — символ русской души, поэтому решили высаживать ее. Она неплохо приживается и красиво смотрится во дворах. Я узнала о конкурсе от знакомых, решила поучаствовать и — выиграла грант. Для таких активистов, как я, это очень ощутимая помощь»,­ — поясняет автор проекта.