Финалистка экологического конкурса
Молодежный экологический конкурс
Мария Шардакова — член Общественной молодёжной палаты при Челябинской городской Думе — получила грант на реализацию проекта по посадке взрослых елей во дворах городских многоэтажек. Идея проекта в том, чтобы объединить людей, живущих в мегаполисе, одним общим добрым делом.
Группа волонтеров под руководством Марии Шардаковой провела во дворах Челябинска конкурс детских рисунков «Ёлка в нашем дворе». Самые активные и дружные победители конкурса получили в подарок трехметровую ель и праздник двора. Грант «Мечела» был направлен на покупку и транспортировку саженцев, а также инвентарь для посадки. Одним из обязательных условий участия в проекте стал постоянный уход за деревьями после высадки.
«Ель — символ русской души, поэтому решили высаживать ее. Она неплохо приживается и красиво смотрится во дворах. Я узнала о конкурсе от знакомых, решила поучаствовать и — выиграла грант. Для таких активистов, как я, это очень ощутимая помощь», — поясняет автор проекта.