Челябинская область попала в 20-ку регионов с лучшими показателями качества окружающей среды

Об этом сообщили в министерстве экологии региона.

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Челябинская область попала в двадцатку регионов с лучшими показателями качества окружающей среды. Инициативы главы региона Алексея Текслера, а также работа регионального министерства экологии позволили области закрепить свои позиции и улучшить экологическую обстановку.

«Промышленные предприятия Челябинска и Магнитогорска приступили к реализации мероприятий в рамках четырехсторонних соглашений, направленных на снижение выбросов в атмосферу в крупных промышленных центрах, расширяется территориальная система мониторинга атмосферного воздуха, вводятся в эксплуатацию новые посты наблюдения», — сообщает заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В 2019 году показатели по снижению выбросов в воздух составили около 3%. В планах увеличить этот показатель к 2024 году до 20% и более.

В регионе ведется большая работа по сохранению водных объектов: очистка реки Миасс, городского пруда на реке Ай в Златоусте.

«С целью развития экологического туризма в 2019 году в регионе был создан национальный парк „Зигальга“. Благодаря этому на территории области появился уникальный природный каркас, в который вошли три национальных парка общей площадью 186 тысяч гектаров. По всему региону создаются экологические тропы: на сегодняшний день их уже пять, а к концу 2024 года на территории ООПТ Южного Урала появятся 11 новых пешеходных маршрутов», — отмечает Виталий Безруков.

В Челябинске активно ведется работа по рекультивации городской свалки в Челябинске. Срок их завершения — 2021 год. В ближайшее время будут начаты работы по рекультивации и ликвидации 12 свалок на территории области.