Финалистка экологического конкурса
Грантовый молодежный конкурс
В числе победителей — студентка Уральского государственного университета физической культуры Дарья Мельникова. Ее проект предполагает посадку деревьев на территории учебных заведений Металлургического района. К природоохранной акции планируется привлечь учеников разных возрастов: от начальной школы до старшеклассников. Посадку деревьев Дарья планирует начать после отмены режима самоизоляции, когда опасность вируса отступит. Озеленить планирует территорию
«Цель проекта — озеленить территорию школ, которые являются важной частью района. Я знаю, что дети гуляют там не только на переменах, но и после занятий. „Озеленение Челябинска“ — мой первый проект, и я рада, что организатор конкурса — Челябинский металлургический комбинат — посчитал его важным для жителей города», — поясняет Дарья Мельникова.