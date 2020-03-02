Приют для мам открыли в Магнитогорске

Епархия вызвалась помочь женщинам в трудной ситуации.

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Сотни беременных женщин в Челябинской области готовы пойти на аборт из-за проблем с жильём. Мужья многих оказываются не готовы к детям и просто уходят из семьи, оставляя женщину в тяжёлом положении. Пожары и другие происшествия тоже нередко лишают матерей единственной квартиры. И, кажется, выхода уже нет. Но это только кажется. На самом деле в Челябинской области есть дома опеки для женщин, а совсем недавно в Магнитогорске открылся приют епархиального центра «Дом для мамы», где им готовы протянуть руку.

«Наша задача — не просто приютить и накормить женщин с детьми, а социализировать их, чтобы в будущем они смогли получить образование, устроиться на работу, реализовать себя. Мы тесно сотрудничаем с женскими консультациями, психологами и социальными работниками, которые помогают молодым мамам. Ещё одна наша задача — предотвратить аборты»,— рассказал Валерий Марфин, настоятель храма святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Однако помогают женщинам здесь временно: приют для мам рассчитан на три месяца. За это время они должны адаптироваться и найти себе жилище. А чтобы были хоть какие-то навыки работы, здесь был запущен образовательный проект «Мамина кухня», который даст им кулинарное образование. При этом готовить они будут не только для себя, но и для нуждающихся граждан.

«Поскольку центр закрытый, здесь в скором времени будет оборудована тревожная кнопка, поставим охрану. Пока что здесь дежурят три администратора, которые всегда помогут мамам»,— рассказала Елена Макарова, руководитель епархиального центра «Дом для мамы».

В здании, с которым помогло правительство Челябинской области, на средства гранта уже сделан ремонт, до полного его завершения осталось совсем немного. Здесь есть и душевые, и комфортные комнаты, и кухня. Пока в доме проживают три женщины и четыре ребёнка, но четырёхэтажное здание точно не будет пустовать: у руководства уже есть интересные задумки. Да и женщин уже выпустили отсюда немало, а сохранить удалось жизни более 30 детей.