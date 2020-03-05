Бездомных животных будут отправлять в три района Челябинской области

В Минсельхозе региона главам поручили ускорить работу в этом направлении.

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Сегодня, 5 марта, на заседании Совета муниципальных образований региона министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин попросил муниципалитеты ускорить работу по заключение контрактов на отлов бездомных животных и наладить взаимодействие с приютами. На сегодняшний день работа с уличными четвероногими по-прежнему остаётся одной из основных.

В январе 2020 года Минсельхозом области были приняты Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и Порядок организации деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них. В связи с этим города и районы Челябинской области включились в работу по проведению конкурсных процедур по отлову животных и содержанию их в приютах. При этом в 2020 году из бюджета области выделили 10,8 миллиона рублей на отлов животных, их транспортировку и передачу в приюты, а также 9,7 миллиона рублей на вакцинацию, стерилизацию, содержание и многое другое.

«Работа с безнадзорными животными сегодня является одной из болевых точек. Уверен, что законодательство в этой сфере продолжит меняться, в том числе и с учетом актуальных предложений регионов. Управление ветеринарии министерства находится в постоянном контакте с организациями зоозащиты, с приютами, с соответствующими сотрудниками и службами в муниципалитетах. Только вместе мы можем решить поставленные перед нами задачи»,— сказал глава Минсельхоза Алексей Кобылин.

Для более полной реализации закона «Об ответственном обращении с животными» в правительстве области приняли решение строить приюты для животных на средства из областного бюджета. При этом для сокращения сроков их строительства в Минсельхозе подумывают о приобретении и постройке блок-модульных зданий. Уже известно, что приюты появятся на территориях Агаповского, Сосновского и Катав-Ивановского районов, они и станут основными по содержанию животных для Челябинска, Магнитогорска и горнозаводских территорий.