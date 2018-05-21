/ Первый туристический поезд привез 200 челябинцев в Златоуст

Туристы погуляли по городу и взобрались на Черную скалу.

Туристический поезд, который будет курсировать летом из Челябинска в Златоуст и обратно, совершил первую поездку. Почти 200 человек приехали на нем в город оружейников, а также воспользовались возможностью посетить парк «Таганай». Они поднялись на гору, несмотря на сильный ветер, и полюбовались красивыми видами.

Сотрудничество с одной из крупнейших туристических компаний области нам, безусловно, интересно. Тем более, что с помощью мультимодального маршрута можно решить вопрос организации перевозок детских групп. По мнению многих, это сейчас является основной преградой для путешествия в национальный парк. Со временем, кроме Чёрной скалы, мы предложим наши гостям ещё один маршрут — к Большой каменной реке. — рассказал директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Напомним, туристический поезд предусматривает два маршрута. Первый — посещение Златоуста, прогулка по экотропе, посещение Черной скалы, оружейной фабрики и парка Бажова. Второй — прогулка по Миассу, экскурсия в Ильменский заповедник или городской краеведческий музей, посещение Дома купца Смирнова и Парка гигантских канцтоваров.