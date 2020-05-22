«Приятно, когда о тебе тоже заботятся»: челябинцы кормят бесплатными обедами медиков и волонтеров

Малый бизнес и НКО помогают в период пандемии.

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В связи с ситуацией, сложившейся в условиях распространения коронавируса, сплотились бизнесмены, общественники и представители различных сфер жизни. В Челябинске бесплатные обеды, кофе и продукты предлагают врачам и волонтерам, продолжающим помогать людям.

Продолжают работать и волонтеры «Другой медицины» вместе с ее основателем Евгением Косовских. Руководитель проекта рассказал, что они всеми силами стараются принимать бездомных и других нуждающихся. В свою очередь другие активисты также хотят по-своему отблагодарить команду самоотверженных горожан.

«Добрые люди — команда БлагоДарю | Челябинск решили подкармливать волонтеров ДМ. Да, именно волонтеров! Ребята по субботам на ЧТЗ кормят бездомных, а сегодня решили побаловать нас. Привезли вегетарианский борщ, гречу с овощами, сметану, зелень, соус, хлеб. Мы после выезда всегда голодные, набросились на еду, как никогда. Это так приятно, когда ты заботишься о ком-то, а в это время о тебе тоже заботятся», — написал Евгений Косовских в социальной сети.

Также он рассказал, что Государственная столовая дает по 40 порций горячих комплексных обедов для подопечных «Другой медицины».

Добавим, что челябинских медиков бесплатно кормят многие рестораны доставки еды. Различные блюда возят в медучреждения города, где врачи круглосуточно работают с больными коронавирусом. Медработникам доставляют пиццу, кофе, шашлык и многое другое.