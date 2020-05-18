Более 100 тысяч масок бесплатно раздадут в городах Челябинской области

Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер.

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Губернатор Алексей Текслер поручил направить в Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Златоуст 100 тысяч медицинских масок. Их будут раздавать жителям волонтеры абсолютно бесплатно. Акцию запустили после введения в Челябинской области обязательного масочного режима.

«Мы эту акцию будем продолжать. Сегодня мы видим, что ажиотажный спрос, который появился на момент введения масочного режима, спадает. Наступила уверенность, что маски есть, их можно купить в любой момент, мы отслеживаем наличие масок в аптечной сети», — заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Челябинск получил 55 тысяч масок. За выходные и первый день недели волонтеры студенческих отрядов уже раздали 33 тысячи штук. К каждому средству защиты прилагается памятка, в которой рассказывается, где необходимо носить маски. Завтра, 19 мая, молодые люди снова выйдут с ними в общественные места.

К акции по бесплатной раздаче этого СИЗа присоединились и другие муниципалитеты региона.