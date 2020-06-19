Алексей Текслер поздравил медработников с их профессиональным праздником

Он отмечается каждый год в третье воскресенье июня.

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21 июня все медицинские работники в России отметят свой профессиональный праздник. Он празднуется каждый год, в третье воскресенье июня.

На данный момент, во время пандемии коронавируса, работа врачей неоценима, ведь именно они стоят во главе борьбы за наши жизни.

Поэтому этот праздник не мог обойти стороной и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он от имени всех жителей региона, а также от себя лично поблагодарил медицинских работников за их важную работу, терпение и стойкость.

«Главная задача сегодня — сделать так, чтобы врачи могли с полной отдачей заниматься своим благородным и таким необходимым для наших людей делом. Пусть в вашей жизни будет меньше экстремальных ситуаций, а работа идет обычным порядком. Желаю вам здоровья, счастья, любви и благополучия», — поделился Алексей Текслер.

Он также подчеркнул, что правительство региона и министерство здравоохранения будут и дальше оказывать всю необходимую поддержку медучреждениям, быстро реагировать на запросы главврачей и вместе решать все возникающие проблемы.