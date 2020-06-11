Привычный ритм жизни поэтапно возвращается в Челябинскую область

Губернатор Алексей Текслер предостерег: опасность еще не миновала.

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Постепенно в Челябинскую область возвращается привычный ритм жизни: открываются ранее закрытые из-за пандемии предприятия, люди возвращаются на рабочие места, все больше жителей выходят на улицу из самоизоляции.

Но это не повод забывать о том, что режим повышенной готовности и режим самоизоляции действуют в Челябинской области до 15 июня. Нужно беречь себя и соблюдать все противоэпидемиологические меры. Это же отметил и губернатор региона Алексей Текслер.

«От слаженности работы всех служб — федеральных, региональных и муниципальных - и дисциплинированности, и ответственности каждого жителя зависит то, как быстро мы пройдем путь до полного снятия ограничений. Важным моментом этой жизни станет соблюдение санитарных противоэпидемиологических мер, регламентирующих сегодня все сферы нашей деятельности. Нужно каждый день этим заниматься, и мы сможем перейти в обычный нормальный ритм нашей жизни», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, что на данный момент в Челябинской области проходит лишь первый этап снятия ограничений из трех. На каждом этапе запреты отменяются постепенно. Можно гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе небольшими группами людей. Также восстанавливают свою работу и некоторые объекты розничной торговли непродовольственными товарами.

Уже с 15 июня свои двери для отдыхающих откроют санатории и базы отдыха, но только при наличии медицинской лицензии. Для всех остальных ограничения продлятся до 1 июля.