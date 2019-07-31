Привокзальная площадь Челябинска станет зоной для танцев

Акция пройдет в 11 городах.

Уже завтра, 1 августа, Челябинские студенты-проводники примут участие во всероссийском танцевальном флешмобе. Мероприятие приурочено ко Дню железнодорожника.



Кроме танцев, на вокзалах молодые проводники споют под гитару и подарят прохожим воздушные шары от Федеральной пассажирской компании. Всего в мероприятии примут участие около 100 представителей Челябинского областного студенческого отряда.

Помимо Челябинска акция пройдет на Белорусском вокзале в Москве, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, на вокзале Казань-1 в Казани, в Адлере, Владивостоке, Екатеринбурге, Ижевске, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Новороссийске.

Всего в акции примут участие более 1,5 тысяч студентов, которые работают в летний период проводниками в поездах дальнего следования.