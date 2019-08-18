В Челябинске закроют вход на железнодорожный вокзал

Вход перенесут в восточную часть первого этажа.

Завтра, 19 августа, главный вход на железнодорожный вокзал областного центра закроют. Вход перенесут на восточную сторону первого этажа. Закрытие связано с масштабным ремонтом, планируемым в здании.

Перестанут работать и кассы в западной части первого этажа, билеты можно будет оформить на противоположной стороне. Там же расположены справочная и кабинет дежурного помощника начальника вокзала.

Первый этаж ждут большие изменения: пространство будет реорганизовано, модернизированы оборудование и инженерные сети.

«Первый этаж условно поделят на две части: в западной будет находиться кассовый зал, в восточной — медпункт, санитарные и душевые комнаты, а также камеры хранения, которые перенесут с нулевого этажа на первый», — сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Уберут застекленные громоздкие кассы и заменят их, на открытые пункты с электронной очередью. Этот шаг расширит пространство.