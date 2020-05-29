После падения мужчины с ребенком на перроне в Магнитогорске возбудили уголовное дело

Супруги с малышом встречали на вокзале знакомого.

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм ребенком на перроне железнодорожного вокзала в Магнитогорске. Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 16 марта на перроне железнодорожного вокзала станции «Магнитогорск — Пассажирский». Утром семейная пара вместе с ребенком приехали туда, чтобы встретить знакомого, который приехал на поезде. Мужчина шел вместе с малышом на руках и упал, поскользнувшись на склоне из снега и льда. Ребенок получил тяжелые травмы.

«Изучены записи с камер видеонаблюдения, назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку, изъяты должностные инструкции работников железной дороги, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Расследование уголовного дела продолжается.