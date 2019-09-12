Более 11 тысяч человек заболели ОРВИ в Челябинской области за неделю

Вакцины поставили уже 65 тысяч южноуральцев.

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Специалисты Роспотребнадзора посчитали, сколько человек подхватили ОРВИ в Челябинской области за последнюю неделю. Эксперты проанализировали обращения жителей к врачам с 2 по 8 сентября. За это время «слегли» 11409 южноуральцев. Это на 12% выше, чем неделю назад. Но до эпидпорога еще далеко.

«Рост заболеваемости традиционно связан с формированием коллективов после каникул и периода отпусков и обусловлен преимущественной циркуляцией вирусов парагриппа, рино- и аденовирусной инфекции, вирус гриппа не выявляется», — сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

А вот с эпидемией гриппа всегда сопряжен рост заболеваемости пневмониями. Поэтому необходимо заранее позаботиться о своём здоровье и поставить прививки против возбудителей пневмококка и гемофильной палочки. Ведь на данный момент это наиболее эффективный способ защиты от заболеваний.

В Челябинской области в конце августа стартовала прививочная кампания. Дети, медики, учителя, работники транспорта, пенсионеры, студенты, беременные женщины могут поставить прививку бесплатно, за счет бюджета. Остальные — за счёт личных средств или средств работодателя. Всего в 2019 году за счёт средств федерального бюджета привить планируют 1647 тысяч южноуральцев.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, вакцины сезона 2019-2020 будут использоваться с частично обновлённым составом. В них будут включены такие штаммы, как A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017 (H3N2, B/Colorado/06/2017 и B/Phuket/3073/2013.