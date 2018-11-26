/ Более 6000 южноуральцев поставили прививки от гриппа в выходные

Прививки ставили в поликлиниках, а также в ТРК «Куба» и торговом городе «Алмаз». Поставить прививку бесплатно мог любой желающий. Проводили консультацию и вакцинацию медицинские работники.
Проект «Грипп — знай врага в лицо» предназначен для того, чтобы граждане, которые работают в будние дни и не могут попасть в поликлинику, успели поставить прививку вовремя. Для этого по выходным в торговых комплексах появляются точки, где желающие могут привиться.
Если вы не успели поставить прививку, у вас еще есть время, ведь акция продлится до 8 декабря.
График работы пунктов вакцинации:
28 ноября 10:00—14:00 Магазин «СПАР» (ул. Новороссийская, 118В)
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1−2 декабря 10:00—16:00 ТРК «Родник» (ул. Труда, 203)
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1 декабря 09:00—16:00 «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64)
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1 декабря 10:00—14:00 ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136)
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1−2 декабря 12:00—18:00 ТРЦ «Фиеста» (ул. Молодогвардейцев, 7)
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7 декабря 11:00—14:00 ДЦ «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)
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8 декабря 10:00—16:00 Торговый центр (ул. Каслинская, 64)
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8 декабря 10:00—16:00 ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136)