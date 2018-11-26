/ Более 6000 южноуральцев поставили прививки от гриппа в выходные

Второй этап профилактического проекта «Грипп — знай врага в лицо» стартовал 24 ноября.

На Южном Урале начался второй этап профилактического проекта «Грипп — знай врага в лицо». За два дня (24 и 25 ноября) прививку от гриппа поставили более 6000 человек.

Прививки ставили в поликлиниках, а также в ТРК «Куба» и торговом городе «Алмаз». Поставить прививку бесплатно мог любой желающий. Проводили консультацию и вакцинацию медицинские работники.

Проект «Грипп — знай врага в лицо» предназначен для того, чтобы граждане, которые работают в будние дни и не могут попасть в поликлинику, успели поставить прививку вовремя. Для этого по выходным в торговых комплексах появляются точки, где желающие могут привиться.

Если вы не успели поставить прививку, у вас еще есть время, ведь акция продлится до 8 декабря.

График работы пунктов вакцинации:

28 ноября 10:00—14:00 Магазин «СПАР» (ул. Новороссийская, 118В)