Карантин по пневмонии и ОРВИ введен в четырех школах Челябинска

Занятия приостановлены в четырех классах разных учебных заведений.

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В Челябинской области отмечается сезонный подъем уровня заболеваемости внебольничной пневмонией, а также ОРВИ. По данным на 11 октября, карантин объявлен в гимназиях № 26 и № 100, а также школах № 137 и № 93. Учебный процесс приостановлен в четырех разных классах. В связи с этим проводятся все необходимые мероприятия, в том числе: медосмотр и наблюдение за контактными детьми, дезинфекция помещений, а также ограничения массовых мероприятий для школьников.

Отметим, что в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе оценивается как не эпидемическая.

«В областном центре за 40 неделю зарегистрировано 9696 случаев ОРВИ, показатель составил 80,6 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 4% и ниже уровня эпидпорога на 27%. В сентябре текущего года городе Челябинске зарегистрирован 561 случай пневмонии, показатель составил 46 на 100 тысяч населения, что ниже аналогичного периода 2018 года на 3%. За 40 неделю в городе зарегистрировано 206 случаев подозрения на пневмонию, что выше уровня предыдущей недели на 9% и соответствует уровню прошлого года», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.

Южноуральцев просят соблюдать элементарные правила профилактики, чтобы не заболеть. В первую очередь, старайтесь избегать контакта с больными людьми. Признаками инфекции у человека являются насморк, кашель, чихание. Тщательно мойте руки перед едой, после улицы и пользования общими предметами. Чаще проводите влажную оборку и проветривание закрытых помещений.