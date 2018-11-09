/ Незнакомые женщины предложили жителям дома на Свердловском проспекте поставить прививки от кори

Они представились сотрудниками городской больницы.

Жительница дома № 86 по Свердловскому проспекту обратилась на сайт «Первый областной» разобраться в ситуации. Она утверждает, что видела в своем подъезде 3 женщин в медицинских масках, которые предлагали поставить прививку от кори.

Вчера, в половину 8-го вечера, я пришла домой, а там 3 женщины в медицинских повязках, говорят: «В вашем доме человек переболел корью, ходим по квартирам предлагаем прививку от кори сделать. Если соглашаетесь, проходим в квартиру, делаем тут же прививку. Если не соглашаетесь, подпишите отказ». — рассказала сайту «Первый областной» жительница дома № 86 по улице Свердловский проспект.

Мы обратились за официальным комментарием в ГКБ № 1. Сотрудники больницы пообещали предоставить официальную информацию позднее.

Напомним, корь — это острое заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Оно передается воздушно-капельным путем, характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей.