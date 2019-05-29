/ Всю правду о прививках расскажут в прямом эфире

Вебинар состоится в рамках информационно-просветительского проекта «Дни семьи».

«Правда о прививках» — тема очередного вебинара информационно-просветительского проекта «Дни семьи». В прямом эфире на вопросы южноуральцев о вакцинации ответят педиатры, представители регионального Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, а также Челябинского областного центра медицинской профилактики.

Стать зрителем онлайн-конференции можно 30 мая с 16:00 (по челябинскому времени) на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного».

Напомним, организаторы проекта — Общественная палата Челябинской области, региональное министерство образования и науки, Челябинское отделение «Национальной родительской ассоциации», ЧРОО «Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской области».