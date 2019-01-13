/ Южноуральцы в три раза меньше болели гриппом и ОРВИ в новогодние праздники

Свежие данные озвучили челябинский Роспотребнадзор.

Жители Челябинской области во время новогодних праздников болели меньше. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона. В ведомстве отмечают, что за первую неделю 2019 года зарегистрировано 8089 случаев ОРВИ, что в три раза ниже уровня допрзадничной недели.

Снижение заболеваемости отмечено по всем возрастным группам, максимальное — среди школьников 7−14 лет и подростков (в 4 и 5 раз соответственно). Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 68%, среди школьников — на 86%. Значительное снижение заболеваемости отмечено во всех муниципальных образованиях области. По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ в Челябинской области обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций, на 1 неделе года случаев гриппа не зарегистрировано. — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

При этом ожидается рост заболеваемости, связанный с началом учебы в школах после новогодних каникул. В Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендуют руководителям школ принимать меры по недопущению заноса инфекции в учреждения.