/ Привиться от гриппа во время шопинга зовут челябинцев в ТРК

Акцию для взрослых жителей города запускают в выходные.

Торговые комплексы Челябинска присоединились к профилактической акции «Грипп — знай врага в лицо!». Горожане старше 18 лет смогут бесплатно поставить прививку от гриппа, посетив любой из 10 ТРК. Важно, чтобы у получающих вакциону отсутствовали признаки ОРВИ и не было обострений хронических заболеваний. Перед процедурой обязателен медицинский осмотр.

Работа выездных бригад в торгово-развлекательных комплексах организована специально для тех, кто не может прийти в поликлинику в рабочее время.

Вакцинацию проводят сотрудники лечебных учреждений города Челябинска. Для этого в комплексах специально отведут места. Бригады будут укомплектованы всем необходимым для проведения иммунизации и оказания неотложной помощи. Всех желающих привьют вакциной «Совигрипп», которую ВОЗ рекомендует для проведения массовых вакцинаций. — рассказала начальник Управления здравоохранения Администрации города Челябинска Наталья Горлова.

Прививочно-консультационные пункты будут открыты с 10 до 16 часов в ТРК «Куба», «Горки», «Леруа Мерлен», «Алмаз», «Родник», «Радуга», Торговый центр, «Фокус», «Фиеста», Досуговый центр «Импульс».

Чтобы поставить прививку, нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или военный билет) и, желательно, полис обязательного медицинского страхования.

Челябинцев ждут в ТРК 6 и 7 октября.