Гигантский стакан в подстаканнике появился на челябинском ж/д вокзале

Подобные объекты установлены и в других российских городах.

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Новый необычный экспонат появился на челябинском железно-дорожном вокзале. Холл здания украсил огромный стакан в подстаканнике. Фотографии появились в одном из сообществ о Южно-Уральской железной дороге.

Металлической резной подстаканник с выгравированной надписью «р/д Южно-Уральская железная дорога», вставленный в него круглый стакан и металлическая резная ложка внутри теперь встречают гостей города и провожают челябинцев в путь. Выбор именно на такой объект пал не случайно — такие стаканы издавна являются символом железной дороги. Впечатляют и размеры нового украшения холла: высота стакана — около двух метров, в диаметре объект около метра.

Пользователи социальной сети оценили новшество, а завсегдатаи путешествий на поездах подметили одну особенность, отличающую конструкцию от реальных предметов.

«Отличный арт-объект, правда, есть загвоздка: большинство стаканов в поездах граненые, а тут, в подстаканнике — круглый стакан... Хотя, наверное, есть и такие. В любом случае, спасибо за то, что на челябинском вокзале появилось новое место для фотографий»,— написал пользователь Макс Канатов.

Жителей города уже приглашают сделать креативные фото с новым арт-объектом, пока не начался ажиотаж.