Челябинск и Магнитогорск становятся всё ближе к получению звания «Город трудовой доблести»

Депутаты Госдумы приняли закон в первом чтении.

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Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении закон «О почётном звании Российской Федерации „Город трудовой доблести“». Об этом сообщил Владимир Бурматов.

«Принять этот закон нас неоднократно просили челябинские ветераны. Во время Великой Отечественной войны в Челябинскую область было эвакуировано более 200 заводов, еще 35 крупных предприятий построили с нуля. Многие южноуральцы ушли на фронт, поэтому за станками по 18 часов стояли дети, женщины и старики. Наши города достойны этого почетного звания, и теперь появилась возможность восстановить историческую справедливость», — поделился Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы.

Согласно данному законопроекту, звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В связи с этим, с инициативой присвоить звание «Город трудовой доблести» Челябинску и Магнитогорску выступил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Звание присваивается указом Президента РФ, как правило, в канун 1 мая. В городе, удостоенном почетного статуса, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении. Возле неё проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.