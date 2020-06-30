В Москве поддержат присвоение Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести и славы»

Статус является данью уважения и вкладом в сохранение исторической памяти, уверены в движении «Челябинцы».

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Представители южноуральского землячества поставят в Москве подписи за присвоение Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести и славы». Как заявил руководитель общественной организации «Челябинцы» Александр Валов, Южному Уралу есть чем гордиться в плане героизма во время Великой Отечественной войны. Общественник заявил, что доблесть уроженцев Челябинской области носила массовый характер.



«Ее проявили все труженики нашего края — жители больших городов и маленьких поселков, промышленных предприятий, колхозов, совхозов. Нечеловеческим трудом и напряжением духовных и физических сил металлургов, шахтеров, строителей, оружейников, транспортников, ученых, военнослужащих, учителей, медиков, мужчин, женщин, стариков и детей ковалась победа в глубоком уральском тылу»,— заявил Александр Валов.

Общественники считают, что Челябинск и Магнитогорск сплочённо работали на Победу в войне. Звание «Город трудовой доблести и славы» является как данью уважения, так и вкладом в сохранение исторической памяти.

Высказаться в поддержку присвоения двум южноуральским городам почетного звания можно сегодня, 30 июня, и завтра. 1 июля, с 8:00 до 20:00, на участках для голосования по внесению поправок в Конституцию.