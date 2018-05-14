/ Должник принял пристава за своего клиента и лишился машины

Мужчина задолжал почти 800 тысяч рублей.

Судебные приставы Челябинска вышли на след должника по алиментам, выяснив его место работы. 40-летний мужчина давно находился в «бегах» и старался ничем не выдавать себя. Устроить прятки он решил, чтобы не выплачивать огромный долг. С него пытались взыскать 767 тысяч рублей.

Специалистам удалось дозвониться до должника. Он мотивировал свое поведение жизненными принципами «Не платил и платить не буду! Это моя принципиальная позиция! Делайте, что хотите!». Чтобы добраться до принципиального челябинца, приставам пришлось пойти на хитрость.

Пристав смог разговорить своего собеседника, который обмолвился, что его источником дохода является ремонт автомобилей, которые он чинит в своем гараже. Следующим шагом стал повторный звонок автомастеру — уже с другого номера, с просьбой посмотреть автомобиль звонившего на предмет его ремонта, мол, хорошие отзывы слышал о его работе. — пояснили в УФССП.

Мастер сам назначил место встречи и подъехал туда на своей иномарке Nissan Almera Classic. В машину подсел «клиент», который представился. После этого должнику пришлось подчиниться. В результате автомобиль арестовали. Сам алиментщик заявил, что впервые слышит об обязанности платить алименты. По его словам, он проживает в гараже, больше у него ничего нет. В УФССП добавили, что это не освободит его от обязанности погасить многотысячный долг.