Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.98 +0.05 72.51 +0.07
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Визит судебных приставов остановил добычу мраморной крошки в Верхнем Уфалее

Визит судебных приставов остановил добычу мраморной крошки в Верхнем Уфалее

С предприятия вывезли дорогостоящую технику.
сегодня в 20:48
  |  Общество

Руководство компании «Базис», которая занимается производством минеральных порошков и мраморной крошки в Верхнем Уфалее, заявило о воровстве дорогостоящего оборудования. По их словам, после визита судебного пристава, которого сопровождали еще около 15 человек, на заводе не досчитались техники на 9 миллионов. Сейчас предприятию пришлось прекратить активную работу и отправить в отпуск 20 сотрудников. Владельцы предполагают, что произошел рейдерский захват.

У нас поувозили технику, посрезали оборудование, остановили работу предприятия. Есть подозрение, что документы были сфальсифицированы, будем разбираться с этим. — сообщил управляющий компании «Базис» Евгений Бреусов.

После такого вторжения завод остался без двух погрузчиков, двух грузовиков и экскаватора. При этом приставы во время визита предъявили два документа. Один из них — на задолженность в 2 тысячи рублей, предъявленную «Базису», а по второму должником якобы является организация с созвучным названием, но расположенная в Екатеринбурге. При этом в Верхнеуфалейском отделе судебных приставов настаивают на том, что четко следовали закону и решениям суда.

Подъехала представитель взыскателя по доверенности с поручениями судебных приставов-исполнителей города Екатеринбурга. На территорию пристав зашел с представителем взыскателя по доверенности и с несколькими рабочими, которые могли бы транспортировать транспортные средства. Были изъяты две единицы техники и переданы взыскателю. — пояснила начальник Верхнеуфалейского отдела судебных приставов Александра Горбунова.

Когда компании удастся возобновить работу, неизвестно. Они намерены добиваться справедливости: ранее «Базис» стал потенциальным резидентом Верхнеуфайлейской территории опережающего развития и планировала модернизацию и масштабное расширение под контролем местных властей.

Деятельность начнется с момента регистрации юридического лица в качестве резидента в Министерстве экономического развития РФ. Менеджеры этого предприятия обозначили нам количество рабочих мест в количестве 40 человек, это очень значимая для нас цифра. — рассказал заместитель главы Верхнего Уфалея Сергей Косов.

Управляющие и собственники готовят документы, что обратиться в прокуратуру, а также заявить о произошедшем в отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

Общество
Должник принял пристава за своего клиента и лишился машины
14.05.2018
Должник принял пристава за своего клиента и лишился машины
Происшествия
Южноуралец пойдет под суд за избиение судебного пристава
13.04.2018
Южноуралец пойдет под суд за избиение судебного пристава
Общество
Нетрезвого дальнобойщика сняли с маршрута судебные приставы в Челябинске
22.03.2018
Нетрезвого дальнобойщика сняли с маршрута судебные приставы в Челябинске
Общество
Должник приехал к приставам на иномарке, объявленной в розыск
14.03.2018
Должник приехал к приставам на иномарке, объявленной в розыск
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Александр
22:37, 06.06.2018
Бреусов Евгений это мошенник который с Екатеринбурга перебрался в Верхний Уфалей, на нем существует куча фирм и исполнительное производство более 2000000 перед СКБ банком. Кидал людей при продаже спецтехники, закладывал имущество в банке а затем его продавал. Сейчас все фирмы оформляет на свою жену.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Визит судебных приставов остановил добычу мраморной крошки в Верхнем Уфалее
сегодня в 20:48
Визит судебных приставов остановил добычу мраморной крошки в Верхнем Уфалее
Происшествия
Автомобиль «скорой» разгромил дебошир в Калининском районе
  
сегодня в 19:19
Автомобиль «скорой» разгромил дебошир в Калининском районе
Политика
Депутатам и бизнесменам не удалось смутить кандидатов в мэры Миасса на дебатах
сегодня в 18:51
Депутатам и бизнесменам не удалось смутить кандидатов в мэры Миасса на дебатах
Общество
Жителей Южного Урала превратит в «социальных» инспекторов Общественная палата
сегодня в 18:07
Жителей Южного Урала превратит в «социальных» инспекторов Общественная палата
Общество
Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области
сегодня в 18:03
Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 8-летнему Артему отправиться на прогулку
сегодня в 17:55
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 8-летнему Артему отправиться на прогулку
Происшествия
Пожар в двухкомнатной квартире в Челябинске сняли на видео очевидцы
  
сегодня в 17:45
Пожар в двухкомнатной квартире в Челябинске сняли на видео очевидцы
Происшествия
Почтальон в Челябинске не доносила пенсии до адресатов
сегодня в 17:18
Почтальон в Челябинске не доносила пенсии до адресатов
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6