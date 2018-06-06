/ Визит судебных приставов остановил добычу мраморной крошки в Верхнем Уфалее

С предприятия вывезли дорогостоящую технику.

Руководство компании «Базис», которая занимается производством минеральных порошков и мраморной крошки в Верхнем Уфалее, заявило о воровстве дорогостоящего оборудования. По их словам, после визита судебного пристава, которого сопровождали еще около 15 человек, на заводе не досчитались техники на 9 миллионов. Сейчас предприятию пришлось прекратить активную работу и отправить в отпуск 20 сотрудников. Владельцы предполагают, что произошел рейдерский захват.

У нас поувозили технику, посрезали оборудование, остановили работу предприятия. Есть подозрение, что документы были сфальсифицированы, будем разбираться с этим. — сообщил управляющий компании «Базис» Евгений Бреусов.

После такого вторжения завод остался без двух погрузчиков, двух грузовиков и экскаватора. При этом приставы во время визита предъявили два документа. Один из них — на задолженность в 2 тысячи рублей, предъявленную «Базису», а по второму должником якобы является организация с созвучным названием, но расположенная в Екатеринбурге. При этом в Верхнеуфалейском отделе судебных приставов настаивают на том, что четко следовали закону и решениям суда.

Подъехала представитель взыскателя по доверенности с поручениями судебных приставов-исполнителей города Екатеринбурга. На территорию пристав зашел с представителем взыскателя по доверенности и с несколькими рабочими, которые могли бы транспортировать транспортные средства. Были изъяты две единицы техники и переданы взыскателю. — пояснила начальник Верхнеуфалейского отдела судебных приставов Александра Горбунова.

Когда компании удастся возобновить работу, неизвестно. Они намерены добиваться справедливости: ранее «Базис» стал потенциальным резидентом Верхнеуфайлейской территории опережающего развития и планировала модернизацию и масштабное расширение под контролем местных властей.

Деятельность начнется с момента регистрации юридического лица в качестве резидента в Министерстве экономического развития РФ. Менеджеры этого предприятия обозначили нам количество рабочих мест в количестве 40 человек, это очень значимая для нас цифра. — рассказал заместитель главы Верхнего Уфалея Сергей Косов.

Управляющие и собственники готовят документы, что обратиться в прокуратуру, а также заявить о произошедшем в отдел по борьбе с экономическими преступлениями.