Обездвиженному Леве Золотухину подарили специализированное инвалидное кресло

Оно было необходимо ребенку для передвижения.

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Парализованному мальчику Леве Золотухину подарили специализированное инвалидное кресло. Необходимый для комфортной жизни прибор привез мальчику секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш.

«На Президиуме регионального политсовета партии "Единая Россия" мы приняли решение выделить необходимые средства на приобретение инвалидной коляски. Сегодня коляску доставили из Москвы, и мы вручили её мальчику. Мне нравится настрой Льва, он настоящий борец, прикладывает все силы, чтобы поправиться», — подчеркнул Владимир Мякуш.

Во время визита к семье Левы, Владимир Мякуш выяснил, что ребенку необходим еще один дорогостоящий прибор. Чтобы сгладить последствия долгого пребывания в лежачем состоянии, мальчику необходим вертикализатор. Было принято решение о том, что прибор закажут и подарят Леве.

«У нас была стандартная коляска для взрослых, на ней неудобно перевозить ребенка. Была необходима специализированная коляска с учетом его травмы. Это дорогостоящее устройство, которое производят только в Москве. Такие траты непосильны для нашей семьи. О приобретении вертикализатора также мечтали давно. Мы очень благодарны Владимиру Викторовичу и партии "Единая Россия" за помощь», — рассказала мама мальчика Валентина Золотухина.

Напомним, что трагедия, в результате которой Лева остался обездвижен, произошла в 2016 году. Мальчик с дедушкой играли с травматическим пистолетом, который случайно выстрелил. Пуля отрикошетила и попала ребенку в позвоночник. Мальчик оказался парализован, не мог самостоятельно дышать. После реабилитации он научился дышать, смог держать голову. Сейчас Лева учится, занимается английским, посещает курсы реабилитации.