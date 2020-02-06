Не положено: медики объяснили, почему тяжелобольного челябинца не обеспечили памперсами

Данная помощь не была предусмотрена при его заболевании.

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В Челябинске скончался тяжелобольной пенсионер, семья которого пыталась получить для него бесплатные памперсы. У Михаила Чудинова был диагностирован боковой амиотрофический склероз, при этом заболевании у человека постепенно пропадает возможность самостоятельно ходить, двигаться и даже дышать. Для ухода за больным необходимы были разные средства, в том числе и памперсы. Их родственники Михаила хотели получать бесплатно, собрав все необходимые документы.

На обращение в «Полидемику» — поликлинику за которой был закреплен Михаил — родственники получили ответ, что памперсы ему «не положены».

«Наша поликлиника "Полимедика Челябинск" считает, что по этому заболеванию они не нужны, и вообще глав врач посоветовала его все время держать на судне», — пишет на своей странице в «Инстаграм» дочь Михаила Анастасия Васильева.

Действия «Полимедики» прокомментировали в региональном Минздраве. По обращению в поликлинику супруги Михаила, которая просила направить мужа на повторную экспертизу, был проведен осмотр пациента. После данные были направлены в медико-социальную экспертизу. По их запросу был проведен дополнительный осмотр, составлено заключение врача-уролога.

«ООО "Полимедика Челябинск" свои обязательства перед пациентом выполнила в полном объеме, своевременно заполнив и отправив направление на медико — социальную экспертизу, в которую были включены все необходимые пациенту технические средства реабилитации. Решение о том, будут ли выдаваться человеку необходимые средства, принимает бюро медико-социальной экспертизы», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения.

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» объяснило причину отказа родственникам Михаила Чудинова.

«По действующему законодательству то, что человек не может передвигаться, не дает обеспечения абсорбирующими изделиями», — сообщила сайту «Первый областной» заместитель руководителя по экспертной работе Наталья Бутасова.

По нормативной базе подгузники положены больным с нарушениями мочеполовой и пищеварительной системы. То, что человек не может самостоятельно передвигаться, не является причиной для обеспечения его впитывающими средствами.

Семья Михаила Чудинова обратилась за помощью в фонд «Живи сейчас», в котором уже помогали Михаилу. Фонд помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом.

«Наши врачи, специалисты по питанию и по патронажному уходу консультировали семью по мере развития заболевания. Когда начались трудности с дыханием, мы оперативно передали семье дыхательный аппарат и аспиратор от фонда. А когда стало понятно, что местная поликлиника не готова оказывать адекватную помощь пациенту, мы помогли семье составить письма в челябинский Минздрав, позже — жалобу в Прокуратуру и в Росздрав», — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь благотворительного фонда помощи людям с БАС «Живи сейчас» Анна Овсянникова.

Решение экспертизы было оспорено, по новому решению была разработана индивидуальная реабилитационная программа, в которую входили и необходимые для ухода памперсы, но Михаил Чудинов скончался в самом конце этого долгого пути.